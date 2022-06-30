Российская армия проводит "размеренное" наступление на восточном направлении от города Бахмут. Такой вывод делают в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).
Так, оккупанты рф готовятся к прямому наступлению на Бахмут, после того как их наступление в районе Лисичанска достигло незначительных успехов к востоку от Бахмута.
Более того, российские силы перебросили одну БТГ и усилили группировку в район Бахмута, что указывает на то, что российские силы, вероятно, отдают приоритет позиционным боям вокруг Бахмута и могут попытаться извлечь выгоду из недавних наступлений к юго-востоку от Бахмута, чтобы въехать прямо в город по трассе E40.
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Кроме того, войска россии ведут наступление на Славянск с северо-запада в районе границы Харьковской и Донецкой областей. Также 29 июня российские войска продолжали наступательные операции в районе Лисичанска. Российские войска пытаются наступать на Лисичанск с линии Верхнекаменка-Волчояровка, примерно в 5 км к юго-западу от Лисичанска.
Напомним, что Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области.
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