Об этом в своем Телеграм рассказал советник мэра города Павел Андрющенко. Он поделился фотографией, сделанной прямо рядом с «гуманитарным штабом» оккупантов в разрушенном городе Мариуполе.

На снимке можно увидеть флаг россии, измазанный красной краской и с надписью: «Смерть рашистам и путину».

«Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. Настолько, что оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации. При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город», - рассказал Андрющенко.

Он также посоветовал россиянам смириться с тем, что Мариуполь – украинский город, который не принял оккупацию.

В свою очередь, мэр города Вадим Бойченко сообщил, что сейчас более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах так называемой «днр». Оккупанты отправляют жителей города в две тюрьмы в Еленовке, Донецкой СИЗО и в Макеевку.

Там мариупольцев держат в ужасных условиях.

«Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической. Оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать», - говорится в публикации на канале мэрии города.

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