Об этом сообщил в своем Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
После поспешного бегства со Змеиного российские военные оставили на острове часть своего вооружения и имущества. Они попытались уничтожить оставленное, нанеся по острову авиаудары 1 июня, однако не смогли справиться с поставленной задачей.
Залужный сообщил, что ВСУ «помогли» оккупантам.
«Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет», - сообщил главнокомандующий.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной: "Противно слышать..."
"А чего вы возмущаетесь?": в Донецке студентов отправляют на убой, матери "бунтуют"
"Очень хорошо попала": оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине
Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
В подтверждение своих слов он опубликовал видео с моментом уничтожением российского вооружения на Змеином.
Украинцы не смогли пройти мимо.
«Вперед к Победе! Слава ВСУ», «Красота! Люблю смотреть, как пылают орки!!! Душа радуется! Всё будет Украина!», «Слава и безмерная благодарность нашим защитникам! Вы лучшие!», «волшебно... они тупые, чего они все держали на пирсе?», - пишут люди.
Напомним, в Мариуполе набирает обороты сопротивление, рашистам оставили "послание".
Как сообщала Politeka, в ОП заговорили о вторжении Беларуси, какая ситуация на границе.
Также Politeka писала, что оккупанты передумали штурмовать Лисичанск, раскрыт новый опасный план рф.