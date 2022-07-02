Об этом сообщил в своем Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

После поспешного бегства со Змеиного российские военные оставили на острове часть своего вооружения и имущества. Они попытались уничтожить оставленное, нанеся по острову авиаудары 1 июня, однако не смогли справиться с поставленной задачей.

Залужный сообщил, что ВСУ «помогли» оккупантам.

«Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет», - сообщил главнокомандующий.

В подтверждение своих слов он опубликовал видео с моментом уничтожением российского вооружения на Змеином.

Украинцы не смогли пройти мимо.

«Вперед к Победе! Слава ВСУ», «Красота! Люблю смотреть, как пылают орки!!! Душа радуется! Всё будет Украина!», «Слава и безмерная благодарность нашим защитникам! Вы лучшие!», «волшебно... они тупые, чего они все держали на пирсе?», - пишут люди.

Напомним, в Мариуполе набирает обороты сопротивление, рашистам оставили "послание".

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