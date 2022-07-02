Во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси политик посвятил достаточно времени теме Украины и возможном участии своей страны в войне. Его заявление передает белорусское госагентство БЕЛТА.

В частности, Лукашенко рассказал о якобы «провокациях» со стороны Украины.

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины», - заявил самопровозглашенный президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что отдал приказ взять под прицел «центры принятия решений» в столицах противников Беларуси, которых он постеснялся назвать вслух, вместо этого окрестив их «ястребами».

Лукашенко грозит своим воображаемым противникам ударам в случае, если они первыми ударят по территории Беларуси.

«Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет», - пригрозил Лукашенко.

В то же время он заявил, что армии Беларуси не нужна война в Украине.

«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война совершенно не нужна», - заявил политик.

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