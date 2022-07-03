Об этом рассказал в новом эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«В любом случае город будет освобожден. В этом можно не сомневаться абсолютно», - с уверенностью заявил Арестович.
Он отметил, что когда украинские защитники пойдут в наступление на этом направлении, оккупантам останется только спасаться бегством. При этом, советник главы ОП считает, что все разрешится уже в ближайшие месяцы.
«Я придерживаюсь гипотезы, что они будут становиться в оборону к середине августа. Вторая часть этой гипотезы – мы не дадим им стать в оборону. И провести референдум тоже не дадим. А значит всякие события могут произойти», - рассказал Арестович.
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По его словам, украинские защитники так или иначе зайдут на позиции с двух сторон и выбьют оккупантов из города.
«Херсонская группировка обречена. Они не смогут удержать плацдарм на правом берегу, который снабжается по двум несчастным ниткам через широченную реку Днепр. Это нереально…Подъедет туда штучек пять HIMARS-ов и этот вопрос закроется за неделю», - подчеркнул Арестович.
Напомним, Лукашенко обвинил Украину в "провокациях" и разразился новыми угрозами.
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