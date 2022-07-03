У Кремля есть «план минимум» и «план максимум».

О том, какие цели сейчас стоят перед российской армией рассказал в интервью РБК-Украина советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он подчеркнул, что сейчас для россиян главным является вовсе не захват Донбасса, как принято считать, а установление полного контроля над Черным морем. Для этого им нужно полностью взять под контроль Херсонскую область, а также захватить Одессу.

«Состоянием на сейчас у них план минимум — это просто аннексия Херсонской области, план максимум — это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны — это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем», - рассказал Денисенко.

Он пояснил, что контроль над Одессой вернет россию к позиции доминантной силы в Черном море, которую некогда занимал Советский Союз.

«То есть это их доктрина столетней давности», - уточнил советник главы МВД.

При этом он отмечает, что планы россии по захвату Николаева и Одессы будут безуспешными. Украинские защитники уже частично перерезали пути снабжения между частями группировок армии рф на юге страны.

«Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории», - рассказал Денисенко.

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