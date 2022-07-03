О том, какие цели сейчас стоят перед российской армией рассказал в интервью РБК-Украина советник главы МВД Вадим Денисенко.

Он подчеркнул, что сейчас для россиян главным является вовсе не захват Донбасса, как принято считать, а установление полного контроля над Черным морем. Для этого им нужно полностью взять под контроль Херсонскую область, а также захватить Одессу.

«Состоянием на сейчас у них план минимум — это просто аннексия Херсонской области, план максимум — это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны — это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем», - рассказал Денисенко.

Черное море, корабль рф

Он пояснил, что контроль над Одессой вернет россию к позиции доминантной силы в Черном море, которую некогда занимал Советский Союз.

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«То есть это их доктрина столетней давности», - уточнил советник главы МВД.

При этом он отмечает, что планы россии по захвату Николаева и Одессы будут безуспешными. Украинские защитники уже частично перерезали пути снабжения между частями группировок армии рф на юге страны.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

«Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории», - рассказал Денисенко.

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