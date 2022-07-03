Китай разочаровался в путине из-за провала его «блицкрига» в Украине и теперь занял выжидающую позицию.

Об этом в программе «Хроніки війни» рассказал эксперт российско-евразийской программы Chatham House Кейр Джайлс.

По его мнению, сейчас китайские власти будут оставаться в стороне и выжидать, не оказывая значительной помощи россии.

«Я считаю, что в Китае очень разочарованы действиями владимира путина после его стольких дипломатических визитов, на которых он обещал скорую победу. Но сейчас Китай имеет роскошь не выбирать сторону и сидеть посередине забора. И именно такой стратегии они придерживаются. Уйти, подождать до победы одной из сторон, а после сделать ставки», - рассказал эксперт.

Он также отметил, что у Пекина есть весомый козырь – если россия проиграет, внутри страны начнутся большие политические перемены и тогда Китай может воспользоваться моментом и «решить свои территориальные претензии к Москве».

«Они даже будут задействовать те же аргументы, которые используют россияне. Давайте не забывать, что в истории отношений этих двух стран было множество политических и территориальных споров», - напомнил Джайлс.

Он также подчеркнул, что в данный момент никто из условных «союзников» россии не спешит оказывать ей активную поддержку в войне против Украины.

Напомним, главная цель для россиян сейчас не Донбасс, появилось разъяснение.

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