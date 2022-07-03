Бредовые идеи путина об Украине и мировом политическом устройстве ухудшились и достигли крайней точки за время пандемии.

Об этом рассказал в программе «Хроніки війни» британский эксперт российско-евразийской программы Кейр Джайлс.

По его словам, международные эксперты давно наблюдали за состоянием президента рф владимира путина, анализируя его заявления. Они замечали, как формируются и укореняются его взгляды на мир.

«С каждым годом он все больше и больше удалялся от понятий миропорядка, воспринимаемых в Западном мире как норма», - рассказал Джайлс.

Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнениях, что на состояние кремлевского диктатора значительно повлияла пандемия коронавируса.

«Многие аналитики, наблюдающие за Путиным, считают, что период пандемии Covid, когда он был полностью изолирован от внешнего мира, был ключевым не только в его погружении в конспирологические теории нападения Запада, но и в формировании его фанатического взгляда на Украину», - отметил эксперт.

По мнению Джайлса, путин и сам поверил в постулаты российской пропаганды о «единстве» российского и украинского народов.

«Это привело его к реальной вере в то, что украинцы - это растерянные россияне, ожидающие увольнения», - заявил Джайлс.

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