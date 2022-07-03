Отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены.

Об уходе жены россиянин рассказал в соцсети. Поначалу он думал, что его супругу похитили.

Она ушла, забрав с собой деньги – в сети пишут, что речь идет о 7 млн. рублей (около 3,6 млн. грн) государственной компенсации.

По его словам, однажды, когда она просто ушла на работу, с ней пропала связь. Тогда Дмитрий отметил, что после угроз в адрес его семьи "не ждет ничего хорошего" и его жизнь "превратилась в кошмар".

Однако вскоре мужчина написал, что его жена "забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены".

"Вот такая моя жизнь, предают самые близкие", – пожаловался Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Шкребец одним из первых публично рассказал о потерях на крейсере "Москва". Минобороны России гибель большинства моряков не подтвердило, объявив их "пропавшими без вести".

Напомним, Лукашенко обвинил Украину в "провокациях" и разразился новыми угрозами.

Как сообщала Politeka, Залужный показал, как ВСУ "помогли" оккупантам с эвакуацией со Змеиного.

Также Politeka писала, что в Мариуполе набирает обороты сопротивление, рашистам оставили "послание".