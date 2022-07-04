В Офисе президента назвали условия, на которых Украина готова снова сесть за стол переговоров с агрессорами. Советник главы ОП и представитель переговорной группы Михаил Подоляк в своем Twitter написал все условия, при выполнении которых украинская сторона вернется за стол переговоров со страной-агрессором.
"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины… Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", - написал в Подоляк.
Отметим, что перед этим пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что Украина должна "понять условия россии и сесть за стол переговоров".
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