О подготовке «референдумов» рассказал в интервью «РБК-Украина» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
По его словам, у россиян уже есть конкретная дата, когда они хотят устроить свою провокацию.
«Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», - заявил Буданов.
Он также рассказал, что хотя в Кремле и готовятся присоединить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей к россии, они рассматривают и другие возможности.
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«Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к россии, присоединение отдельной территории к россии – это все будет решаться, как и всегда в россии, в последний день», - отметил глава ГУР.
Примечательно, что россияне готовы проводить «референдум» только на части территорий Запорожской области, даже не пытаясь захватить само Запорожье.
Напомним, боец иностранного легиона обратился к украинцам.
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