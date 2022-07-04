О подготовке «референдумов» рассказал в интервью «РБК-Украина» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, у россиян уже есть конкретная дата, когда они хотят устроить свою провокацию.

«Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», - заявил Буданов.

Он также рассказал, что хотя в Кремле и готовятся присоединить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей к россии, они рассматривают и другие возможности.

«Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к россии, присоединение отдельной территории к россии – это все будет решаться, как и всегда в россии, в последний день», - отметил глава ГУР.

Примечательно, что россияне готовы проводить «референдум» только на части территорий Запорожской области, даже не пытаясь захватить само Запорожье.

Напомним, боец иностранного легиона обратился к украинцам.

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