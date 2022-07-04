Об этом предупредил мэр города Вадим Лях в комментарии «24 каналу». По его словам, следующими целями оккупантов вероятнее всего станут Славянск, а затем Краматорск и Бахмут. По словам городского главы, во всех этих городах сейчас внимательно следят за ситуацией на фронте и надеются, что украинские защитники не пропустят врага.

Лях отметил, что за последние 10 дней ситуация для Славянска значительно ухудшилась, особенно тяжелыми стали последние дни, когда город подвергался мощным обстрелам. 3 июля в результате ударов оккупантов 6 жителей города погибли и еще 19 получили ранения.

В связи с такой обстановкой мэр города призвал жителей эвакуироваться, подчеркнув, что сейчас это еще можно сделать безопасно. Лях напомнил, что желающим помогают выехать из города каждый день. Для этого нужно позвонить на специальную горячую линию и выбрать направление.

«К сожалению, людей заставляет выезжать столь горячая пора и то, что убивают их соседей», - рассказал мэр города.

Он отметил, что ранее видел, как жители других прифронтовых городов оставались дома до последнего, а затем все равно бросали все из-за активных боевых действий.

«Я понимаю, что, к сожалению, так будет и в Славянске. Это уже заметно, потому что увеличивается количество тех, кто хочет уехать, но увеличивается прежде всего потому, что увеличивается количество прилетов и гибнут люди», - подчеркнул мэр Славянска.

Он напомнил жителям города о том, что эвакуация в условиях активного наступления на город будет опасной не только для них, но и для людей, которые будут ее организовывать.

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