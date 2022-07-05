О том, почему Лисичанск стал последним успехом в Украине для россии, рассказал в новом эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Это последний крупный успех российской армии на территории Украины. Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы для того, чтобы взять еще один город», - заявил Арестович.
Он напомнил о том, что для того, чтобы войти в Лисичанск, оккупанты использовали все свои силы, буквально забрасывая города снарядами в течение трех месяцев.
«Сверхнапряжение всех сил, скрытая частичная мобилизация, 45 тысяч снарядов в сутки выстреливали, аж в Беларуси пришлось брать, 60% сил стянули туда, потеряли немереное количество народа, попадали под украинские контратаки», - рассказал Арестович о захвате россиянами Лисичанска.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Враг потерял перспективу победы: ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках
Победитель "Холостячки" Задворный похвастался отдыхом в Карпатах, разозлив украинцев: "С елями воюете?"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы: "На 100% согласна..."
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что украинские войска вышли из Лисичанска не зря: теперь они смогут стабилизировать линию фронта за счет увеличения плотности обороны.
«Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить», - рассказал Арестович.
Он также отметил, что в Луганской области до сих пор сохраняется небольшой участок «серой зоны», поэтому технически россияне захватили еще не весь регион.
Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.
Как сообщала Politeka, оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине, детали.
Также Politeka писала, что выпускница в амуниции получила золотую медаль на пороге обстрелянной школы.