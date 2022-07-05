У оккупантов не найдется оперативных ресурсов для захвата новых украинских городов.

О том, почему Лисичанск стал последним успехом в Украине для россии, рассказал в новом эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Это последний крупный успех российской армии на территории Украины. Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы для того, чтобы взять еще один город», - заявил Арестович.

Он напомнил о том, что для того, чтобы войти в Лисичанск, оккупанты использовали все свои силы, буквально забрасывая города снарядами в течение трех месяцев.

«Сверхнапряжение всех сил, скрытая частичная мобилизация, 45 тысяч снарядов в сутки выстреливали, аж в Беларуси пришлось брать, 60% сил стянули туда, потеряли немереное количество народа, попадали под украинские контратаки», - рассказал Арестович о захвате россиянами Лисичанска.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что украинские войска вышли из Лисичанска не зря: теперь они смогут стабилизировать линию фронта за счет увеличения плотности обороны.

«Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить», - рассказал Арестович.

Он также отметил, что в Луганской области до сих пор сохраняется небольшой участок «серой зоны», поэтому технически россияне захватили еще не весь регион.

Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.

Как сообщала Politeka, оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине, детали.

Также Politeka писала, что выпускница в амуниции получила золотую медаль на пороге обстрелянной школы.