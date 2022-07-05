После смерти владимира путина ситуация в Кремле может развиваться по двум сценариям.

О них рассказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, протестных настроений среди простых россиян ждать не стоит: в большинстве они так или иначе поддерживают действия своего диктатора.

Экономическая элита россии, в свою очередь, серьезно пострадала от последствий развязанной путиным войны. Впрочем, Буданов подчеркнул, что ее представители тоже не будут сами создавать обстоятельства для смены власти в стране.

В случае же смерти диктатора, по мнению главы ГУР, возможны два варианта.

«Первое, это преемник Путина останавливает основные действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия тут ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк". Десталинизация – депутинизация. Ну и во всем винят его. Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и больше», - рассказал Буданов.

Он добавил, что сейчас в россии продолжается подбор «преемника» путина. По словам глав украинской разведки, речь идет о «подковерной» войне в Кремле.

«Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело», - подчеркнул Буданов.

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