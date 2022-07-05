О том, когда стоит ожидать первых ощутимых побед Украины, рассказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По его прогнозу, первый ощутимый перелом в войне в пользу Украины произойдет уже в августе. По его словам, сейчас украинские защитники уже готовятся к контрнаступлению. Впрочем, Буданов отметил, что только время покажет, насколько эта подготовка будет успешной.
Также глава разведки уточнил, что к концу года стоит ожидать снижения активности боевых действий.
«К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшится. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю», - заявил глава ГУР.
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Он считает, что закончится война может уже в следующем году.
Также Буданов уточнил, как именно закончится война.
«Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия сделала», - заявил начальник ГУР.
Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.
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