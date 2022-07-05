О том, когда стоит ожидать первых ощутимых побед Украины, рассказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его прогнозу, первый ощутимый перелом в войне в пользу Украины произойдет уже в августе. По его словам, сейчас украинские защитники уже готовятся к контрнаступлению. Впрочем, Буданов отметил, что только время покажет, насколько эта подготовка будет успешной.

Также глава разведки уточнил, что к концу года стоит ожидать снижения активности боевых действий.

ВСУ, война, войска

«К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшится. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю», - заявил глава ГУР.

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Он считает, что закончится война может уже в следующем году.

украинские военные, бойцы ВСУ

Также Буданов уточнил, как именно закончится война.

«Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия сделала», - заявил начальник ГУР.

Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.

Как сообщала Politeka, стало известно, почему Лисичанск стал последним успехом рф в Украине.

Также Politeka писала, что оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине, детали.