О том, когда стоит ожидать первых ощутимых побед Украины, рассказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его прогнозу, первый ощутимый перелом в войне в пользу Украины произойдет уже в августе. По его словам, сейчас украинские защитники уже готовятся к контрнаступлению. Впрочем, Буданов отметил, что только время покажет, насколько эта подготовка будет успешной.

Также глава разведки уточнил, что к концу года стоит ожидать снижения активности боевых действий.

«К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшится. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю», - заявил глава ГУР.

Он считает, что закончится война может уже в следующем году.

Также Буданов уточнил, как именно закончится война.

«Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия сделала», - заявил начальник ГУР.

Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.

Как сообщала Politeka, стало известно, почему Лисичанск стал последним успехом рф в Украине.

Также Politeka писала, что оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине, детали.