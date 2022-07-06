Партизанское движение набирает обороты не только на оккупированных территориях Украины, но и в россии.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в Белгородской области неизвестные обстреляли воинскую часть.

«В Брянской области России расположена 44 мотострелковая дивизия, одновременно направленная на территорию Украины и Беларуси. Она там имеет штабквартиру. Так вот там на воинскую часть напали трое неизвестных, обстреляли ее. Они были в одежде "Правого сектора": один был черно- красным, другой – черным. Они открыли огонь, кого-то ранили. Их там ищут. Уже партизанское движение поднимается у них», - рассказал Арестович.

Он также рассказал о том, что большие неприятности у россиян начались и на фронте. По словам советника главы ОП, сейчас на темпы развития событий на фронте сильно повлияли успешные удары ВСУ по складам боеприпасов оккупантов. Арестович подчеркнул, что наступление россиян сильно замедлилось, а сделали это всего 4 РСЗО HIMARS, которые украинские защитники получили от США.

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