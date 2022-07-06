Об этом рассказал журналист InformNapalm, эксперт разведки по открытым источникам (OSINT) Антон Павлушко. За последние время ВСУ нанесли ряд прицельных ударов по складам россиян на оккупированных территориях, а также аэродрому в Мелитополе.
Теперь россиянам придется создавать новые склады, в то время как ВСУ начинают наносить удары уже по железнодорожным станциям.
«Теперь придется менять тактику, уменьшать интенсивность снабжения, авиация начнет работать избирательнее и вообще - это уже совсем новая война. Смогут ли россияне вообще перестроиться? Это тебе не какие-нибудь кишлаки бомбить. А еще есть несколько красивых объектов в Крыму. А еще можно пройтись по российскому приграничью», - написал Павлушко.
Он отметил, что с настолько серьезными логистическими проблемами россия столкнулась впервые за восемь лет войны с Украиной. По словам эксперта, большую роль в их создании сыграли поставленные Украине системы HIMARS.
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