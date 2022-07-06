Недавние удары украинских защитников по складам боеприпасов врага в будущем обернутся для россии большими проблемами, к которым она не привыкла.

Об этом рассказал журналист InformNapalm, эксперт разведки по открытым источникам (OSINT) Антон Павлушко. За последние время ВСУ нанесли ряд прицельных ударов по складам россиян на оккупированных территориях, а также аэродрому в Мелитополе.

Теперь россиянам придется создавать новые склады, в то время как ВСУ начинают наносить удары уже по железнодорожным станциям.

«Теперь придется менять тактику, уменьшать интенсивность снабжения, авиация начнет работать избирательнее и вообще - это уже совсем новая война. Смогут ли россияне вообще перестроиться? Это тебе не какие-нибудь кишлаки бомбить. А еще есть несколько красивых объектов в Крыму. А еще можно пройтись по российскому приграничью», - написал Павлушко.

Он отметил, что с настолько серьезными логистическими проблемами россия столкнулась впервые за восемь лет войны с Украиной. По словам эксперта, большую роль в их создании сыграли поставленные Украине системы HIMARS.

Напомним, спикер Одесской ОВА разъяснил, к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал заявление об инициативе Генштаба, видео.

Также Politeka писала, что в Офисе президента раскрыли неожиданные факты о потерях российской армии.