Китайский лидер Си Цзиньпин не поедет в россию по приглашению путина.

Об этом сообщает издание Yomiuri. Как стало известно, председатель КНР ответил отказом на приглашение владимира путина.

Кремлевский диктатор пригласил своего самого влиятельного потенциального союзника посетить россию 15 июня, когда поздравлял Си Цзиньпина с днем рождения. Однако, китайский лидер не торопится открыто поддерживать россию: он решил отказаться от приглашения.

Известно, что официально Си Цзиньпин объяснил свой отказ от поездки в рф ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали дипломатические источники в Пекине, в ходе телефонного разговора китайский лидер заявил путину, что «в ближайшее время будет тяжело» приехать в россию.

Сам российский президент последний раз посещал Китай 4 февраля – за 20 дней до своего полномасштабного вторжения в Украину. Теперь, в соответствии с дипломатическими церемониями, пришла очередь Си Цзиньпина посетить россию с визитом.

В свою очередь, китайские журналисты считают, что настоящей причиной отказа Си Цзиньпина стало нежелание углублять конфликт с США и Европой. Также вероятно, что Си Цзиньпин пытается стабилизировать ситуацию внутри Китая в преддверии съезда Коммунистической партии.

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