Ранее в СМИ появилась полная расшифровка телефонного разговора, который состоялся между президентом Франции и Кремлевским диктатором непосредственно перед полномасштабным вторжением россии в Украину – 20 февраля этого года. В разговоре путин жаловался Макрону на Владимира Зеленского и нежелание Украины вести переговоры с кремлевскими марионетками в ОРДЛО.
Тот факт, что Фарнция опубликовала содержание этого разговора разозлил главу МИД рф Сергея Лаврова. Министр страны-агрессора неожиданно вспомнил о дипломатической этике и удивился, что ее нарушают в отношении россии.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», - заявил Лавров.
Он также заявил, что россии не стыдно за то, как она ведет какие-либо переговоры.
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«Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию», - заявил Лавров.
В сети тут же принялись обсуждать бурную реакцию главного российского «дипломата».
«Смешно, когда людоеды говорят об этикете», «Этому мерину как раз о дип. этикете вспоминать», «Так пусть в России учат этикет, и как нужно разговаривать и как нужно вести себя. Ибо обнародование показало, что пу, невежда и лжец», «Лавров о "дипломатические этикетке" заикнулся. По моему смешно...», «А людей убивать??? Ты козел думаешь об этикете? рожа лошадиная», «О каком этикете речь когда дело касается Лаврова?», - пишут люди.
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