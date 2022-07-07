О них в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, в данный момент самая большая группировка российских войск сосредоточена от Изюмского направления на Славянск. Оккупанты явно хотят идти в атаку, однако им приходится постоянно перегруппировываться.
«Попаснянская группировка — куда быстрее при наличии меньшей силы. Она таки проломилась вперед. Главная готовность там. Попаснянская пытается прорваться в сторону Бахмута. Часть намерена выйти на границу Луганской области. Там развернутся основные события. 3-4 подразделения перебрасываются на Херсонский и Криворожский направления», - рассказал Арестович.
По его словам, в ближайшее время у россиян в Украине будет три главных цели.
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«Основные события – Славянск, Краматорск и Бахмут», - предупредил советник главы ОП.
По его прогнозу, оккупанты будут пытаться атаковать эти направления, применяя ту же стратегию, что до этого. При этом Арестович отметил, что дуга получается слишком широкой, поэтому, по его мнению, у россиян ничего не получится.
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