На это обратил внимание в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас россияне смогли в полном объеме почувствовать на себе мощь западного вооружения, полученного Украиной.

По словам президента, сейчас украинские военные наносят точные удары по складам и другим важным для логистики российской армии точкам. Благодаря этим ударам наступательный потенциал российской армии с каждым разом снижается, а потери растут.

дым, пожар, взрыв

Всего за чуть больше недели с момента начала активного использования западной артиллерии украинская армия уничтожила уже 11 складов российских войск. Удары наносились по складам, расположенным на оккупированных территориях Украины на расстоянии в 5-75 км от линии фронта.

В частности, мощные удары были зафиксированы по базам россиян в Мелитополе, Макеевке, Снежном и Донецке.

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6 июля также прогремел взрыв на складах ВС рф в Херсоне.

«Наконец чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как надо», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Данилов объяснил, почему "план путина" провалился.

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