Российское руководство пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами без формального объявления всеобщей мобилизации. С этой целью там был принят закон об "особых экономических мерах".

Об этом сообщается в Twitter разведки Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что 5 июля в нелегитимной Госдуме прошел первое чтение закон о "специальных экономических мерах", который, вероятно, будет принят и даст полномочия Кремлю контролировать трудовые отношения, возобновлять мобилизационные средства и высвобождать активы из государственных резервов.

Британцы считают, что закон является попыткой Кремля внедрить экономические меры для поддержки полномасштабного вторжения в Украину без формального объявления всеобщей мобилизации, которая остается "политически чувствительным шагом". То есть со всеобщей мобилизацией решили подождать.

Закон также позволяет россии избежать признания того, что она участвует в войне и ее неудачи в подавлении украинской армии, над которой имелось численное превосходство в людях и вооружениях.

Напомним, что россия взяла паузу на фронте, чем это опасно.

Как сообщала Politeka, ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.

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