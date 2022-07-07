У российской армии наблюдается истощение ресурсов на четвертом месяце полномасштабного вторжения в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, передает WSJ. Он также добавил, что сейчас армия оккупантов не имеет возможности атаковать на разных направлениях фронта.

"В настоящее время российские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии. Россия накапливает очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество. Пока Украина должна вести оборонительную войну", - сказал Данилов.

По его словам, ситуацию в зоне боевых действий сильно улучшили поставки в Украину в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Использование этой техники позволило ВСУ нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне "беззащитны перед ними". Секретарь СНБО сказал, что Украине потребуются еще десятки таких пусковых установок.

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