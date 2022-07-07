Російське керівництво намагається підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами без формального оголошення загальної мобілізації. З цією метою там було прийнято закон про "особливі економічні заходи".

Про це повідомляється в Twitter розвідки Міноборони Великобританії.

Розвідники зазначають, що 5 липня у нелегітимній Держдумі пройшов перше читання закон про "спеціальні економічні заходи", який, ймовірно, буде вжито і дасть повноваження Кремлю контролювати трудові відносини, відновлювати мобілізаційні кошти та вивільняти активи з державних резервів.

Британці вважають, що закон є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну без формального оголошення загальної мобілізації, яка залишається "політично вразливим кроком". Тобто із загальною мобілізацією вирішили почекати.

Закон також дозволяє росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні та її невдачі у придушенні української армії, над якою була чисельна перевага у людях та озброєннях.

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