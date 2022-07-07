«Украинцы, сплотившись перед лицом угрозы полного уничтожения, все равно ссорятся по поводу языка, культуры, мировоззрений. Что будет, когда мы победим врага?».

Таким вопросом задался советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его мнению, есть четыре сценария будущего Украины: «Еврооптимистический, Националистический, Российский и Советский».

Сейчас, по словам Арестовича, побеждают Ниционалистический и Еврооптимистический.

«На самом деле, они между собой сильно противоречивы. А главное - не имеют картинки будущего. В них люди хотят жить в вечном сейчас, вытеснив из этого сейчас представителей других проектов. С людьми, а значит и территориями», - отмтеил Арестович в беседе с российской оппозиционеркой и журналисткой Юлией Латыниной.

Единственный проект будущего, по мнению советника главы ОП Арестовича, который не повторяет эти ошибки – это Пятый.

«Ведущая черта всех проектов - это нежелание брать в будущее представителей всех других проектов. Они должны быть вытолкнуты. Каждый из четырех хочет не взять никого. А, значит, выталкиваются конкретные люди, территории, куски культуры и конкретные куски истории. Но Украина и так разорванная страна. Очень сильно в этом смысле. Я предложил Пятый проект»,- сообщил Арестович.

По его словам, он заключается, в том, что он включает в себя всех представителей четырех проектов и всем предлагает будущее.

«Он ничего не выбрасывает, берет на себя ответственность за всю историю прошлую, нынешнюю и будущую. ОН берет лучшие черты всех четырех проектов и интегрирует в некую такую осмысленность, главной идеологией которой является свобода. Простыми словами – это «Полдень» Стругацких, вот туда я целюсь. Пятый проект замахивается на построение новой цивилизации. Это когда цивилизация страха и дисциплины меняется на цивилизацию радости и любопытства», - пояснил свою идею Арестович.

Советник главыы ОП также отметил, что, возможно, его заявления похожи на те, которые делаются из сумасшедшего дома, но, тем не менее, он придерживается своего.

"Несмотря на всю абсурдность этих заявлений, а звучат они как из сумасшедшего дома, я радостно этого придерживаюсь, не собираюсь поворачивать и четко к этому иду", - заверил Арестович.

Напомним, ранее известный военный эксперт Агиль Рустамзаде сказал, на сколько месяцев может затянуться война.

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Тем временем у оккупантов началась паника - ВСУ уничтожают склады с боеприпасами и техникой один за другим.