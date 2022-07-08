Жители ОРДЛО высказали все, что думают о россии и кремлевской власти после заявления путина о «геноциде» на Донбассе.

7 июля во время встречи с лидерами фракций российской Госдумы путин разразился новой порцией бреда об Украине. В частности, он заявил, что в последние 8 лет на оккупированных россией территориях Донбасса происходили геноцид и изоляция.

Его заявление вызвало бурную реакцию у жителей самих территорий. В соцсетях жители так называемых «Л/ДНР» вспомнили, как жили при Украине и что произошло с регионом после вторжение россии.

В частности, жители Донецка вспоминали «Евро-2012» с мировыми звездами и лучшим стадионом в Европе, а также чистым и ухоженным центром города.

«А сейчас что? Воду по паспортам выдают?», - сокрушается один из местных жителей.

Другой напоминает, что до 2014 года Донецкая область была одной из самых богатых.

«И что сделали с этим городом и областью за 8 лет? Превратили в полигон для войны», - возмущаются люди.

Жители Донбасса также вспомнили, что Украина продолжала платить пенсии жителям захваченных территорий и выплаты переселенцам.

Комментаторы также не обрадовались идее путина «защищать» их от геноцида.

«Прям жизни нет уже от такой помощи! Звучит как издевательство!», «Уже помогли дальше некуда», «Я из Макеевки уехал. Не хочу, чтобы мне путин помогал, сам справлюсь», «Как жил Мариуполь до войны! Город красавец был, порт, заводы, бизнес – все работало! А сейчас там что? Вы думаете тут будет как-то по-другому?», «Мы позволили себя дурачить. Хотелось бы знать, в чем помощь заключается. Уровень нашей жизни, зарплаты, пенсии, ценовая политика ЖКХ, разрушения и смерти это уже помощь? Спасибо, россия, и тебе того же желаем. Готовы поделиться счастьем», - пишут люди.

Напомним, россияне жалуются, что им не рады в странах ЕС.

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