Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба.
Так, сообщается, что на Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.
На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов.
Украинские воины подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.
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На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии разных калибров.
В районе Богородичное ВСУ нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили кафиров назад.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеют частичный успех.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.
В Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины.
Напомним, озвучены два сценария завершения войны.
Также сообщалось, что в Офисе президента жестко ответили на угрозы Путина.
Тем временем жителей Херсона призывают эвакуироваться, чтобы не становиться для оккупантов живым щитом.