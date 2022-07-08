Оккупанты ведут наступление на Краматорском направлении и имеют частичный успех.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба.

Так, сообщается, что на Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов.

Украинские воины подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии разных калибров.

В районе Богородичное ВСУ нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили кафиров назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеют частичный успех.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины.

Напомним, озвучены два сценария завершения войны.

Также сообщалось, что в Офисе президента жестко ответили на угрозы Путина.

Тем временем жителей Херсона призывают эвакуироваться, чтобы не становиться для оккупантов живым щитом.