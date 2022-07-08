Оккупированный Херсон ВСУ могут за два дня взять в осаду.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с Марком Фейгиным. Для осады города украинским защитникам нужно огневое преимущество и достаточное количество войск. После этого потребуется провести спецоперацию либо выдвинуть оккупантам ультиматум с требованием сдаться.

ВСУ нужно будет "отрезать" для врага расположенный рядом с Херсоном Антоновский мост через Днепр.

"Тогда у них остается только река Днепр (как путь отступления — ред.), на веслах, лодках... Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. Артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти", — считает Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что сейчас на херсонском направлении ВСУ не проводят контрнаступление, там идут контрнаступательные действия.

"Они имеют успех. Мы пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но там идут очень ожесточенные позиционные бои, работает артиллерия, авиация - как наша, так и российская. Друг друга лупят со страшной силой, они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед. Такая картина там складывается, но говорить о том, что завтра мы пойдем в наступление - нет, нечем", — пояснил Жданов.

Напомним, озвучены два сценария завершения войны.

Также сообщалось, что в Офисе президента жестко ответили на угрозы Путина.

Тем временем жителей Херсона призывают эвакуироваться, чтобы не становиться для оккупантов живым щитом.