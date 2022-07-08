Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с Марком Фейгиным. Для осады города украинским защитникам нужно огневое преимущество и достаточное количество войск. После этого потребуется провести спецоперацию либо выдвинуть оккупантам ультиматум с требованием сдаться.
ВСУ нужно будет "отрезать" для врага расположенный рядом с Херсоном Антоновский мост через Днепр.
"Тогда у них остается только река Днепр (как путь отступления — ред.), на веслах, лодках... Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. Артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти", — считает Жданов.
Эксперт также подчеркнул, что сейчас на херсонском направлении ВСУ не проводят контрнаступление, там идут контрнаступательные действия.
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"Они имеют успех. Мы пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но там идут очень ожесточенные позиционные бои, работает артиллерия, авиация - как наша, так и российская. Друг друга лупят со страшной силой, они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед. Такая картина там складывается, но говорить о том, что завтра мы пойдем в наступление - нет, нечем", — пояснил Жданов.
Напомним, озвучены два сценария завершения войны.
Также сообщалось, что в Офисе президента жестко ответили на угрозы Путина.
Тем временем жителей Херсона призывают эвакуироваться, чтобы не становиться для оккупантов живым щитом.