Министры иностранных дел стран G20 на саммите в Индонезии отказались делать традиционное групповое фото.

Это, как сообщают СМИ, произозошло из-за отказа ряда дипломатов, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, фотографироваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я никого не приглашал фотографироваться", - прокомментировал ситуацию Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что России нельзя разрешить использовать встречу G20 в качестве платформы, учитывая ее агрессию в Украине.

«В интересах всех нас – обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель», – говорится в заявлении Бербок.

Некоторые официальные лица из Европы и Соединенных Штатов подчеркнули, что саммит на Бали не будет «обычным делом», а представитель министра иностранных дел Германии сказал, что страны G7 будут координировать свой ответ Лаврову на Бали.

Также известно, что министр иностранных дел Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин глав министерств иностранных дел стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) из-за вероятности присутствия на встрече его российского коллеги Сергея Лаврова.

Тем временем в Сети появилось видео, как Лаврова на саммите встретили вопросом об Украине: «Когда вы остановите войну?"

Глава МИД рф решил его проигнорировать.

Напомним, в Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

В свою очередь, российские дальнобойщики начали жаловаться на нападения в странах ЕС. По словам водителей, в них летят камни и угрозы.

Тем временем жители ОРДЛО ответили на бред путина о "помощи".