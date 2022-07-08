С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля Китай несколько раз давал оценку этой войне.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, в день российского вторжения китайское англоязычное издание Global Times об Украине писало в антиамериканской риторике: будто наша страна стала жертвой бессмысленного расширения НАТО на восток, что ее судьба печальна. Но когда ВСУ похоронили миф о "второй армии мира", многие мировые эксперты признали, недооценили потенциал Украины и ошиблись в своих стратегических расчетах и ​​прогнозах.

"Под влиянием изнурительной войны официальная риторика Китая также постепенно изменилась : если раньше она была нейтральной и с нескрываемой симпатией на стороне России, то сейчас — это нейтральная позиция, которая, как сказал Президент Украины Владимир Зеленский, вполне устраивает Украину", — объясняет разведка. .

В частности, в разведке проанализировали типичные пророссийские нарративы Китая, что "Запад, НАТО и США игнорируют безопасное пространство России, поэтому также ответственны за войну в Украине", а также "Западные санкции против России не способствуют миру и углубляют конфликт".

"Мы осознаем, что Китай ситуацию с войной в Украине во многом зеркает на Тайвань, и невольно повторяет российские нарративы. Но у всех стран своя отличная ситуация, история и особенности, поэтому к этому невозможно применять, словно шаблон, одни и те же нарративы ", - сказано в сообщении.

"Стратегическое экономическое сотрудничество Китая со многими странами запада (ЕС, США, Канада) будет лишь усиливаться и значительно важнее ситуативных союзов с домодерной страной-бензоколонкой, которая, похоже, осознанно избрала путь на самоизоляцию и бегство от ХХІ века прошлое", - подчеркнули в ГУР.

Напомним, итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

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