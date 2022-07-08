Кроме личной мотивации наказать предателей Родины, есть также денежная.

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны продолжают оказывать давление на российских захватчиков и объявили охоту на коллаборантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

Как отмечается, пока что предателям удается выжить при покушениях, но такое везение не может быть бесконечным. Кроме личной мотивации наказать предателей Родины, есть также денежная.

"За ликвидацию псевдо-губернатора Евгения Балицкого сумма составляет 10 тысяч долларов. Гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко даже по меркам партизан оказалась "дешевкой": за ее жизнь заплатят всего 699 долларов", – говорится в сообщении.

Кроме того, следующей целью подполья может стать одиозный коллаборант Алексей Селиванов, которому россияне дали титул – "заместитель МВД Запорожской области". Мелитопольцы уже установили место его постоянного расположения.

Сообщается, что Селиванов ежедневно находится по адресу ул. Героев Украины, 38 примерно с 10:00 до 15:00.

"Привозят/увозят его на УАЗе черного или золотистого цвета. С ним постоянно присутствует всего один человек охраны. В этой локации Селиванов уязвим для любого возможного способа ликвидации. Так что мелитопольским партизанам стоит взять эту информацию на заметку", – пишет канал.

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