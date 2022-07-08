Російські війська продовжили просуватися до Донеччини. Обстріли та характер наступу росіян свідчать про їхні плани захопити ще два міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська армія планує захопити Слов'янськ та Краматорськ. Задля цього вони штурмують ближні населені пункти, щоб оминути позиції ЗСУ.

Також ворог обстріляв неподалік кілька населених пунктів – Сулігівку, Адамівку, Краснопілля, Мазанівку, Дібрівну та Долину. Додатково він завдавав обмежених артилерійських ударів на південь від Барвінкового і обстрілював Нікополь і Новопавлівку.

Військові аналітики вважають, що ці удари можуть свідчити про те, що війська Росії прагнуть обійти Барвінкове зі сходу і або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм – Слов'янськ для просування на південний схід у бік останнього, або прямо на південний схід від Барвінкового до Краматорська.

Можливо також, що російські війська створюють умови для наступу на Краматорськ, яке відбуватиметься паралельно із наступом на Слов'янськ. Гряде важка битва.



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