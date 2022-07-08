Военный корреспондент пропагандистского издания "Известия" Валентин Трушнин 30 июня показал удары "танковой карусели" вс рф по позициям ВСУ в Донецкой области.

Тем самым он раскрыл позиции оккупантов – техники и личного состава. Это позволило ВСУ нанести по ним точный удар тяжелой артиллерией. Об этом сообщил Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

В его распоряжении оказалось обращение матерей солдат воинской части №74325 из города Знаменск (РФ), пожаловавшихся на "слив" данных журналистом. "Зачем раскрыл позиции?", - спрашивают матери оккупантов.

В письме сказано, что Трушнин "рассекретил места базирования военной техники и личного состава" оккупантов. В результате этого позиции противника оказались под ударом тяжелой артиллерии ВСУ.

В результате успешной операции защитников Украины, пять российских солдат погибли, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"Со своей стороны хотим поблагодарить Валентина Трушнина за своевременную и точную информацию. По возвращению в Украину его уже ожидает очередное денежное вознаграждение", – пошутили авторы "СтратКома ЗСУ".

Напомним, что войска рф подсознательно помогают ВСУ.

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