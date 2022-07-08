В некоторых ресторанах сети «Вкусно и точка», заменившей в россии «Макдоналдс», не будет картофеля фри.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, часть заведений сети быстрого питания также уберет из меню картофель по-деревенски.

В компании объяснят свое решение тем, что 2021-й год стал неурожайным для сортов картофеля, которые используется для производства их картошки фри и стал невозможен импорт картофеля на замену российскому.

Возможно, блюда из картофеля вернутся во все рестораны осенью, когда будет новый урожай.

Пользователи Сети бурно отреагировали на данную новость и предложили россиянам вместо картошки кушать кору деревьев.

«Довоевались и картошку забыли посадить?», «Помойка сломалась...и точка», «Пусть кору едят», «Бересту пускай сосут», «Жрите что есть и точка», «А шо, своя картоха уже не годится? А как же импортозамещение? А как же извечное российское "мы умеем выживать"?», - смеются пользователи Сети.

Напомним, ранее в России признали провал программы импортозамещения. Как написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, "программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах".

Напомним также, что рестораны «Макдоналдс» ушли с российского рынка после полномасштабного вторжения рф в Украину. На замену ему открылись рестораны «Вкусно и точка». В Сети заметили, что логотип ресторанов очень похож на знак производителя кормов для животных.

Напомним, Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.

В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

В свою очередь, российские дальнобойщики начали жаловаться на нападения в странах ЕС. По словам водителей, в них летят камни и угрозы.