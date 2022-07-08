7 июля Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Свой вариант продолжения карьеры политика предложил Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах.

«Не то, что совсем серьезно, но с намеком я бы предложил рассмотреть кандидатуру Бориса Джонсона, после ухода с премьер-министра, на пост генерального секретаря НАТО, преемника Йенса Столтенберга. Это следующий год, обзор претендов будет уже сейчас.

Не скажу, что я внес это предложение спонтанно. Оно малореалистичное на самом деле. Но мне бы очень хотелось, чтобы и НАТО так менялся в своей решимости, чтобы Альянс был готов назначить генсекретарем после Йенса Столтенберга Бориса Джонсона. А Украина присоединилась при его каденции к Альянсу. Прогноз очень малореалистичен, но так хотелось бы, чтобы создавались какие-то необычные ситуации, когда мы в такой сложной войне с россией», — сказал Чалый.

Напомним, Сергей Лавров стал изгоем на саммите G20.

В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

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