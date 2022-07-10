Тяжелое оружие для Украины должно поставляться в гораздо большем объеме и быстрее.

Об этом заявил генерал-лейтенант американской армии в отставке, постоянный представитель США в НАТО с 2013 по 2017 год Дуглас Лют, передает "Радио Свобода".

"Нельзя назвать помощь Запада надлежащей. После саммита НАТО на заключительной пресс-конференции президент Байден сказал по ситуации в Украине: «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Я бы предпочел услышать следующие слова: «Столько и в таком объеме, сколько потребуется». Потому что речь идет не только о времени, но и о качестве военной помощи.

Высококлассные системы, такие как реактивные системы залпового огня и системы NASAMS, отличаются надлежащим качеством. Но не поставляются в нужном количестве и в нужное время.

Необходимо учитывать три момента: правильная система, необходимое количество, нужное время. Я думаю, что мы поставляем нужное оружие, не в достаточном объеме. США предоставили четыре реактивные системы залпового огня и еще четыре находятся в пути, но я считаю, что их должно быть в 10 раз больше. Они не будут доставлены вовремя.

Пока мы медлим с поставками, украинцы умирают, их страну разрушают, а экономику душат. Поэтому я бы хотел, чтобы эти системы поставлялись в гораздо большем количестве, на порядок больше, и гораздо быстрее.

Пока принимаются решения о переброске систем в Украину, одновременно с процессом принятия решения мы должны перебрасывать оборудование в Германию или Польшу. Мы должны накапливать боеприпасы, ожидая решения, и обучать украинцев. Таким образом, когда решение будет принято, все будет уже готово", - говорит Дуглас Лют.

Напомним, оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.

Как сообщала Politeka, ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь, пылали пожары и гремели взрывы.

Также Politeka писала, что Рф хочет "присоединить" три области Казахстана.