В своем телеграм-канале чиновник опубликовал видео, в котором предупредил российских оккупантов, что в Херсоне будет гореть еще больше складов войск рф и вражеских командных пунктов.

"Ситуация такова, что команда президента была - освободить юг, что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов", - заявил Ким.

"Поэтому передавайте русским в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь в чужом доме с ворованным холодильником. Найдет «награда» каждого «героя». Всем добра", - сказал Ким.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина собирает миллионную армию, чтобы выбить оккупантов с юга Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ деоккупировать прибрежные районы юга Украины. Министр отметил, что подготовка к этой операции началась, однако Украине нужно будет накопить колоссальные силы, как живого состава, так и техники.

Напомним, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".

Как сообщала Politeka, оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.

Также Politeka писала, что ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь, пылали пожары и гремели взрывы.