Воины 60-й отдельной пехотной бригады показали видео освобожденного населённого пункта.
"Был приказ занять эти позиции. Зашли в село, ничего опасного, кроме склада боеприпасов, не было. Жители уехали, одна женщина, дом которой был разрушен, попросила вывезти ее. Ребята за час вывезли. Ждем приказа идти дальше", – говорят военнослужащие 60-й ОПБ ВСУ.
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ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь, пылали пожары и гремели взрывы: "Наш жест доброй воли"
Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ВСУ готовятся освободить юг Украины.
В своем телеграм-канале чиновник опубликовал видео, в котором предупредил российских оккупантов, что в Херсоне будет гореть еще больше складов войск рф и вражеских командных пунктов.
"Ситуация такова, что команда президента была - освободить юг, что не может не радовать. Чем дальше, тем больше будет гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов", - заявил Ким.
Напомним, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".
Как сообщала Politeka, оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.
Также Politeka писала, что ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь, пылали пожары и гремели взрывы.