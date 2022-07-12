Владимир Зеленский уточнил, что перед украинскими защитниками стоит задача деоккупировать всю территорию страны.

Об этом президент Украины заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что военные получили от президента приказ провести полную деоккупацию прибрежных территорий юга страны, которые являются жизненно важными для экономики.

В своем новом заявлении Зеленский отметил, что задача распространяется на все захваченные россией территории.

«Задачей всех наших военных является деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина», - заявил президент.

При этом он добавил, что раскрывать более подробные планы будет нецелесообразно.

В свою очередь, представитель Сил обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что подготовка к освобождению юга Украины не прекращается с первых дней войны.

«Подготовка к освобождению юга продолжается, наверное, еще с 24 февраля. То есть мы готовы к освобождению юга и продвигаемся, делаем каждый день эту работу», - заявила она.

Гуменюк добавила, что западная артиллерия поможет ускорить процесс освобождения территорий.

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