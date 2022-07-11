Об этом сообщили в Телеграм-канале Главного управления разведки МО Украины со ссылкой на перехваченный разговор российского оккупанта со своим другом.

По телефону военный рассказал о том, что ВСУ уничтожили главное командование рашистов на Херсонском направлении. В результате точного удара многие оккупанты были ликвидированы.

«Не знаю, вам уже говорили, но они попали в самое главное командование на Херсонском направлении. Хорошо попали, там 12 "двухсотых". Это самое главное командование, то, которое "крутое"», - рассказал оккупант.

В разговоре он также упоминал о ненадлежащих условиях хранения боеприпасов россиян, которые привели к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

«Они просто в шахматном порядке вырыли ямки и уложили снаряды. Я им говорил, что так нельзя, что сдетонирует все вместе, что контакта вообще никакого не должно быть. Они меня послали. Я туда снова приехал, как все взрывалось», - пожаловался в разговоре военный.

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