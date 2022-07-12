Россиянам приходится отводить свои группировки подальше от линии фронта из-за страха перед системами HIMARS.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что американские РСЗО HIMARS – высокоточное оружие, которое позволило Украине перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу.

«В России истерика. Это оружие, которому невозможно противостоять. Все меры, которые могут приниматься: распыление, разбавление – ухудшают боевые возможности российской армии. Потому что принцип применения войск – это концентрация. Любое распределение вроде бы способствует, но с другой стороны ослабляет боевой потенциал войск», - рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что как только Украина начала применять HIMARS, российские группировки отодвинулись дальше от линии фронта на южном направлении.

«Надеются отодвинуться подальше – на пределе стрельбы», - заявил советник главы ОП.

По его словам, HIMARS помогли оккупантам «убавить пыл» севернее и южнее Бахмута, где они пытаются идти в наступление.

«Теперь они, как в старые добрые времена, вынуждены таранить все пехотой и танками, оставляя там кучу трупов и снова применяют идиотскую тактику, оставляющую их без живой силы и техники. На этот раз с очень слабой перспективой замены или усиления. Поэтому HIMARS-животворящие реально изменили ситуацию на поле боя, очень сильно в нашу пользу», - подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что удары из американских систем получаются очень точными, поэтому они позволяют избегать жертв среди гражданских.

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