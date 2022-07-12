Об этом рассказал в своем прогнозе ведический астролог Игорь Нехаев.
Он рассказал, что на момент начала полномасштабной войны Сатурн и Марс были вместе, создавая «взрывчатую смесь». Такое расположение планет повторится в июле, на фоне чего возможно обострение конфликта.
«Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года», - рассказал астролог.
По его словам, наиболее острым будет период с 26 июня по 10 августа. Астролог считает, что именно в эти полтора месяца украинцев могут ждать неприятные «сюрпризы», а после этого станет уже легче.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Нацбанк вводит в обращение новую монету: как она выглядит и в чем ее особенность
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет: "Это действительно работает"
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
«В этот период возможна эскалация конфликта», - отметил Нехаев.
Он считает, что летом Украину ждет тяжелый период на фронте, однако уже с августа все начнет меняться.
«С августа ситуация должна начать постепенно разряжаться, нам станет немного легче», - поделился прогнозом астролог.
Напомним, оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян на Херсонщине.
Как сообщала Politeka, экс-президент Польши предложил разделить Россию.
Также Politeka писала, что ВСУ устроили ад оккупантам в Токмаке, кадры с места.