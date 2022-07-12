Лето ознаменуется для украинцев нестабильной ситуацией на фронте, однако, в конце концов она выровняется в пользу Киева.

Об этом рассказал в своем прогнозе ведический астролог Игорь Нехаев.

Он рассказал, что на момент начала полномасштабной войны Сатурн и Марс были вместе, создавая «взрывчатую смесь». Такое расположение планет повторится в июле, на фоне чего возможно обострение конфликта.

«Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года», - рассказал астролог.

По его словам, наиболее острым будет период с 26 июня по 10 августа. Астролог считает, что именно в эти полтора месяца украинцев могут ждать неприятные «сюрпризы», а после этого станет уже легче.

«В этот период возможна эскалация конфликта», - отметил Нехаев.

Он считает, что летом Украину ждет тяжелый период на фронте, однако уже с августа все начнет меняться.

«С августа ситуация должна начать постепенно разряжаться, нам станет немного легче», - поделился прогнозом астролог.

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