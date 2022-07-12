О том, что в его распоряжении появились результаты соответствующего социологического исследования, сообщает российское издание «Медуза». По данным журналистов, в конце июня ВЦИОМ провел в рф закрытый опрос по заказу администрации президента россии.

Участникам опроса предлагали ответить на такой вопрос: «Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?».

Как сообщается, большинство респондентов (57%) заявили, что войну нужно продолжать. За прекращение боевых действий «как можно скорее» выступили 30% участников опроса. Еще 13% затруднились ответить.

По итогам опроса можно заметить, что активнее всего войну в Украине поддерживают представители старших возврастных групп. Так, среди россиян старше 60 лет войну поддерживают 72%, а в возрастной группе 18-24 года – только 19%.

Сообщается также, что Кремль просил ВЦИОМ отследить зависимость поддержки продолжения войны и медиапотребления людей. Так, среди «активных пользователей интернета» сторонников войны оказалось 35%, а противников -47%. В свою очередь, среди зрителей телевидения за продолжение войны выступает 68% опрошенных, а против – 22%.

Социолог Григорий Юдин в комментарии журналистам отметил, что такие результаты опроса предсказуемы.

«Это война стариков и силовиков, которые хотят запереть страну в прошлом», - заявил он.

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