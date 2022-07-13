В рф утверждают, что потери их оккупационной армии в Украине не большие, в то же время во временно оккупированном Луганске похоронили сразу 58 рашистов.

Их ликвидировали воины ВСУ во время боев в области.

Видео похорон опубликовали в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

На кадрах показаны выстроенные в ряд 58 гробов оккупантов в районе поселка Видное в Луганской области.

"Сами выбрали ад", - пишут украинцы в сети.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что 61-летний глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники, он «упал с велосипеда".

У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.