Их ликвидировали воины ВСУ во время боев в области.
Видео похорон опубликовали в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".
На кадрах показаны выстроенные в ряд 58 гробов оккупантов в районе поселка Видное в Луганской области.
"Сами выбрали ад", - пишут украинцы в сети.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что 61-летний глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию с множественными ушибами и переломами.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники, он «упал с велосипеда".
У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.
Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.