В Украине заявили о ликвидации первой женщины-военнослужащей оккупационной армии рф.

35-летняя Анастасия Савицкая по собственному желанию отправилась убивать украинцев, сообщает российский портал V1.ru.

Савицкая служила в российской армии с 18-летнего возраста.

"Она с детства мечтала служить в армии, в 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было ее выбором..." - пишут пропагандисты в сети.

Похороны Савицкой запланированы на 13 июля.

Ранее сообщалось, что в рф утверждают, что потери их оккупационной армии в Украине не большие, в то же время во временно оккупированном Луганске похоронили сразу 58 рашистов.

Их ликвидировали воины ВСУ во время боев в области.

Видео похорон опубликовали в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

На кадрах показаны выстроенные в ряд 58 гробов оккупантов в районе поселка Видное в Луганской области.

"Сами выбрали ад", - пишут украинцы в сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.