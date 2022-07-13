35-летняя Анастасия Савицкая по собственному желанию отправилась убивать украинцев, сообщает российский портал V1.ru.
Савицкая служила в российской армии с 18-летнего возраста.
"Она с детства мечтала служить в армии, в 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было ее выбором..." - пишут пропагандисты в сети.
Похороны Савицкой запланированы на 13 июля.
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Ранее сообщалось, что в рф утверждают, что потери их оккупационной армии в Украине не большие, в то же время во временно оккупированном Луганске похоронили сразу 58 рашистов.
Их ликвидировали воины ВСУ во время боев в области.
Видео похорон опубликовали в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".
На кадрах показаны выстроенные в ряд 58 гробов оккупантов в районе поселка Видное в Луганской области.
"Сами выбрали ад", - пишут украинцы в сети.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.
Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.