Российский военный после возвращения из Украины взялся за оружие уже против своих же сограждан.

Пьяный неадекват, который утверждает, что воевал в Украине, бросался на людей в Московской области. Кадры происшествия появились в российских телеграм-каналах.

Как сообщили местные жители, в городе Электросталь на улице Второва Северного района мужчина с ружьем угрожал прохожих. Ему не понравилось, что рядом отдыхала шумная компания, которая не давала ему спать. В результате «боец» схватился за оружие и пошел разбираться.

Судя по видео, мужчина был пьян. Он кричал, что приехал из Украины, поэтому ему якобы ничего не страшно.

«Ты жить хочешь? Я тебе башку на**й расшибу! Иди сюда, сука е**чая. Я только недавно, бл*дь, с Украины приехал, падла, бл*дь, меня там расстреляли нах*й! Я недавно с Украины приехал…вертолеты видел стоят? Пошли, я тебе покажу», - кричал мужчина, пытаясь увести куда-то одного из компании.

При этом останавливала его только одна женщина.

На видео вооруженный мужчина также рассказывает, что у него погиб сын. Из контекста можно предположить, что это произошло в Украине.

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