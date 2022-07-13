Война может закончиться только после того, как все войска россии полностью покинут территорию Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Радио НВ». По его словам, война будет считаться завершенной только после освобождения всех временно оккупированных территорий Украины.

«Если агрессор покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет», - подчеркнул Данилов.

Он рассказал, что у украинских защитников есть график очередности освобождения захваченных земель. При этом дедлайны, до которых все должно закончиться, никто не ставит.

«Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем», - заявил секретарь СНБО.

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