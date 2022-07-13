Российские оккупанты пошли на новую подлость в попытке найти слабые места в обороне украинских защитников.

Подробнее об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на оставшихся под контролем Украины территориях Луганской области россияне все чаще устраивают диверсии на блокпостах украинских военных. Для этого оккупантам даже приходится переходить на украинский язык.

«Рашисты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "Лиги", говорящие на украинском и переодетые в нашу военную форму», - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что ситуация в регионе остается более или менее стабильной: россияне не решаются идти в масштабное наступление.

«Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами, но тем не менее обстрелы продолжаются, и вражеские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, к счастью, безуспешно», - рассказал Гайдай.

Стоит отметить, что по официальной информации от главы Луганской ОВА, под контролем Украины на сегодняшний день остаются два населенных пункта на территории Луганской области.

«Пока наши защитники уничтожают там военную технику российской армии и личный состав, можно говорить, что Луганская область держит оборону», - подчеркнул Гайдай.

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