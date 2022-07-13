В скором времени в россии может начаться череда громких отставок.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе беседы с ведущей Наталией Мосейчук на телеканале «1+1».

Он сообщил, что 13 июля в россии уволили приближенного к президенту рф руководителя «Рособоронпрома», которому, судя по словам инсайдеров, путин очень доверял.

По словам Арестовича, это не последняя крупная отставка в россии.

«В россии начнутся громкие отставки. Сегодня отставили руководителя "Рособоронпрома", который был очень приближен к Путину и пользовался огромным доверием и к которому есть огромные вопросы, куда пошли деньги, потраченные на "оборонку", за время его пребывания в должности», - рассказал советник главы ОП.

По его мнению, это указывает на проблемы в российской социальной системе.

«Россия как социосистема выдыхается. Если нет экспансии, то сразу и очень остро обостряются внутриполитические проблемы, которые существуют и с которыми справиться в россии очень тяжело», - подчеркнул Арестович.

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