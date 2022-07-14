Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он отметил, что российская армия несет колоссальные потери на фронте, общее число которых приближается уже к 100 тысячам военных.
«Свыше 50 тысяч убитых, если считать все подразделения российской армии. По меньшей мере 22 тыс. убитых из так называемых "ЛДНР". Общие потери приближают к 100 тыс. убитых. По результатам взять Славянск и Краматорск цифра точно приблизится, а может, и перевалит 100 тыс.», - заявил Арестович.
Советник главы ОП также подчеркнул, что в Кремле уже поняли, что проигрывают в войне.
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«Мне кажется, что принимаемые им меры — это меры послевоенного устройства государства, которое проиграло войну. У них есть люди, которые надеются, что им удастся удержать Донецкую и Луганскую области и на этом торговаться. Россия уже мертва. Это поезд, который едет в пропасть. И я очень хочу посмотреть на этот процесс, потому что российские солдаты и офицеры, судя с их переговоров, начинают понимать, что войну они уже проиграли. Граждане РФ начинают об этом догадываться, глядя на ситуацию в холодильнике», - поделился своими размышлениями Арестович.
Напомним, оккупанты придумали новую хитрость на Донбассе, пришлось перейти на украинский.
Как сообщала Politeka, эксперт спрогнозировал череду громких отставок в россии.
Также Politeka писала, что в СНБО рассказали об условии и дедлайне прекращения войны.